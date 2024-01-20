Джим Рутерфорд: «Кузьменко потерял уверенность. Андрей – хороший игрок. Не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать»

«Кузьменко потерял уверенность в себе. Андрей – хороший игрок, он может забивать. И я не сомневаюсь, что в «Ванкувере» или в другом клубе НХЛ он будет забивать», – сказал президент «Ванкувера» по хоккейным операциям.