AP: Киевские политики назвали «невозможность вторжения» условием перемирия

Украинские парламентарии и советники президента Владимира Зеленского заявили, что Украина согласится на прекращение огня в конфликте с Россией только при условии, если возможность нового ввода войск в страну будет исключена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии