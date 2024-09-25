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AP: Киевские политики назвали «невозможность вторжения» условием перемирия

Украинские парламентарии и советники президента Владимира Зеленского заявили, что Украина согласится на прекращение огня в конфликте с Россией только при условии, если возможность нового ввода войск в страну будет исключена.

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