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Почему в СССР в хрущёвках стелили именно паркет — вы об этом и подумать не могли

Почему в СССР в хрущёвках стелили именно паркет — вы об этом и подумать не могли

Как оказалось, на пол его стелили в каком-то смысле от безысходности. Сегодня паркет из натурального дерева — это стильный и довольно дорогой атрибут современного дизайна, который содержит отсылки к советскому прошлому.

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Комментарии
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Владимир Аверков
полный бред недоучки...по трудоёмкости укладки паркет-самый НЕВЫГОДНЫЙ....под него надо ещё устраивать &quot;чёрный&quot; пол...по стоимости-АНАЛОГИЧНО...Линолеум в строительстве жилья стали массово применять с конца 60х в СССР,а на Западе ещё раньше...слышал звон,да не знает,где он...
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3 д.
ВА
Виктор Александров
Хрущёбы закончились, а нищета духа осталась. Строят человейники &quot;эконом-класса&quot;, метро давно не лучшее в мире. Необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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2 д.

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