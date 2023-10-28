Как оказалось, на пол его стелили в каком-то смысле от безысходности. Сегодня паркет из натурального дерева — это стильный и довольно дорогой атрибут современного дизайна, который содержит отсылки к советскому прошлому.
Почему в СССР в хрущёвках стелили именно паркет — вы об этом и подумать не могли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Аверков
полный бред недоучки...по трудоёмкости укладки паркет-самый НЕВЫГОДНЫЙ....под него надо ещё устраивать "чёрный" пол...по стоимости-АНАЛОГИЧНО...Линолеум в строительстве жилья стали массово применять с конца 60х в СССР,а на Западе ещё раньше...слышал звон,да не знает,где он...
Ответить
3 д.
ВА
Виктор Александров
Хрущёбы закончились, а нищета духа осталась. Строят человейники "эконом-класса", метро давно не лучшее в мире. Необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ответить
2 д.
Свежие комментарии