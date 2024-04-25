Собянин: На западе Москвы будет обновлено пять крупных общественных пространств

В Очаково-Матвеевском обустроят зону отдыха на берегу реки Навершки Мэр города Сергей Собянин рассказал в своем блоге, что продолжается работа по благоустройству общественных пространств на западе Москвы.
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