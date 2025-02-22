Главу киевского режима Владимира Зеленского может ожидать судебное разбирательство в Соединенных Штатах в связи с гибелью американского журналиста Гонсало Лиры, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук 22 февраля в своем Telegram-канале Сообщается, что ранее предприниматель и глава департамента DOGE Илон Маск высказал мнение о виновности Зеленского в смерти Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме.