Помните ложь про "в СССР делали только тапки" - на примере с Японией

Для чего Япония купила у Советского Союза тысячи грузовиков КрАЗ Поговаривают, что в годы холодной войны Япония закупила несколько партий советских грузовиков КрАЗ только для того, чтобы переплавить их на металл… Казалось бы, ничего удивительного, ведь в Стране восходящего Солнца в отличие от Страны Советов практически не нет собственных источников железной руды, как впрочем и большинства других ценных металлов.