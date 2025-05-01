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Помните ложь про "в СССР делали только тапки" - на примере с Японией

Помните ложь про "в СССР делали только тапки" - на примере с Японией

Для чего Япония купила у Советского Союза тысячи грузовиков КрАЗ Поговаривают, что в годы холодной войны Япония закупила несколько партий советских грузовиков КрАЗ только для того, чтобы переплавить их на металл…  Казалось бы, ничего удивительного, ведь в Стране восходящего Солнца в отличие от Страны Советов практически не нет собственных источников железной руды, как впрочем и большинства других ценных металлов.

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