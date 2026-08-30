В Киеве после ночных ударов продолжаются крупные пожары (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве после ночных ударов продолжаются крупные пожары. В Голосеевском районе до сих пор тушат нежилое здание, над которым поднялся огромный столб дыма, видимый из разных районов столицы.
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