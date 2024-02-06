Регистрация в МЧС России туристического похода – залог безопасного активного отдыха

Даже опытные туристы не могут быть уверены в том, что в походе не произойдет непредвиденное. Проблемы со здоровьем, травмы, резкое изменение погоды и другие ситуации при отсутствии оперативной помощи могут привести к серьёзным последствиям для здоровья.