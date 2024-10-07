В выходные пять человек пострадали в ДТП в Петрозаводске

В ГАИ карельской столицы опубликовали сводку за выходные. 5 октября в 02:03 в районе дома №26 по улице Анохина 25-летний водитель автомобиля Kia перед началом движения не уступил дорогу автомобилю Renault под управлением 30-летнего водителя, который двигался прямо по главной дороге.