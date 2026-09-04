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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наумов о «Локомотиве»: «Надо увольнять Галактионова и назначить тренера с твердой рукой. Евсеева – знает клуб, имеет жесткий характер, быстро наладит игру»

Бывший генеральный директор « Локомотива » Николай Наумов призвал уволить Михаила Галактионова с поста главного тренера «железнодорожников».

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