Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку после коррупционного скандала

Громкая отставка на Украине и вновь из-за масштабного коррупционного скандала. Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об уходе после серии обысков в офисе ведомства и задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Отпуск в психушке...
- Голод — не тетка:...
- Умер актер «Банди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым