Расчет БПЛА «Молния» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Богатырь на Южно-донецком направлении был уничтожен расчетом БПЛА «Молния» Восточной группировки, сообщили в Минобороны РФ.
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