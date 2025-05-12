Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет БПЛА «Молния» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Богатырь на Южно-донецком направлении был уничтожен расчетом БПЛА «Молния» Восточной группировки, сообщили в Минобороны РФ.

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