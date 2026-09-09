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80% брака. Китайцы сами освоили выпуск передовой памяти HBM3, но без западных технологий пока получается не очень

80% брака. Китайцы сами освоили выпуск передовой памяти HBM3, но без западных технологий пока получается не очень

С памятью DRAM все было гораздо проще Китайская CXMT столкнулась с серьезными трудностями при освоении массового производства HBM3 — высокоскоростной памяти, которая используется в ускорителях искусственного интеллекта.

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