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Сэм Митчелл – Адетокумбо: «Когда нужно было сделать шаг вперед, как настоящая звезда, ты притих. При этом сейчас выдвигаешь какие-то требования»

Лучший тренер-2007 Сэм Митчелл раскритиковал лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо за то, что грек не взял ответственность за провал команды в минувшем плей-офф.

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