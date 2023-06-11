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В 2025 году пенсии россиян проиндексируют два раза

В 2025 году пенсии россиян проиндексируют два раза

Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов. фото: duma.gov.ru В 2025 году власти проиндексируют пенсии по старости два раза, чтобы учесть фактическую инфляцию за предшествующий год.

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