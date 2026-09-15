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Царьград

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Галина Рейнталь раскрыла, как фразы родителей влияют на детей

Галина Рейнталь раскрыла, как фразы родителей влияют на детей

Семейный психолог Галина Рейнталь объяснила, как часто используемые родительские фразы могут негативно сказываться на самооценке детей, превращая корректировку поведения в восприятие себя как плохих.

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