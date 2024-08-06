Карачәй-Чиркәс республикасы мөфтие, Төньяк Кавказ мөселманнарының координация үзәге җитәкчесе Исмаил Бердиев вафат.
Төньяк Кавказ мөселманнары лидеры Исмаил Бердиев вафат
Комментарии
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Tania Еременко
Мы что уже мусулманская страна и по-русски писать не стоит? Ваще... полный капец наступил. 😱
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18 час.
степан дунов
Как показывает практика десятилетий такое заигрывание в стране где 200 этносов и национальностей ни к чему хорошему не приведет. Только увеличивается самомнение этих этносов и способствует нацпротивостоянию. Только абсолютно ровная и уважительная политика ко всем способствует взаимоуважению и спокойствию. Страна называется РОССИЯ и этим все сказано.
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16 час.
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