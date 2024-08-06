Төньяк Кавказ мөселманнары лидеры Исмаил Бердиев вафат

степан дунов

Как показывает практика десятилетий такое заигрывание в стране где 200 этносов и национальностей ни к чему хорошему не приведет. Только увеличивается самомнение этих этносов и способствует нацпротивостоянию. Только абсолютно ровная и уважительная политика ко всем способствует взаимоуважению и спокойствию. Страна называется РОССИЯ и этим все сказано.