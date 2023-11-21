Иркутский адвокат проведёт в колонии 22 года за серию изнасилований

Адвокат ранее работал следователем и расследовал собственное преступление.фото: t.me/gumvdso--> Коллегия присяжных заседателей Иркутского областного суда вынесла обвинительный вердикт в отношении бывшего адвоката Алексея Торопа.
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