«Убит, но не сдался»: как чиновники дважды похоронили живого ветерана СВО

Очередной случай бюрократического сюрреализма: в России чиновники сначала «похоронили» живого участника боевых действий, а потом полгода отказывались его «воскрешать».
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Живой, невредимый, он переступил порог родного дома. Да быть того не может, кричат чиновники! Лишь в августе этого года, через суд, Николаю вернули право на существование. Подлое чиновничество в России не истребимо, а воровать могут моментально! Суд не вынес частного определения относительно этого глупого дела! До Путина ещё не дошло?