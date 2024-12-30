Полицейские оштрафовали водителя, прибывшего на помощь участнику ДТП

История из Саранска, где водитель, пытавшийся помочь другу, попавшему в ДТП, получил штраф. Водитель Opel Mokka, не справившись с управлением, повредил три колеса, врезавшись в бордюр на кольцевой развязке.
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