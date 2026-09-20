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Ивановские новости

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Прокуро Ивановской области проверил ремонт дороги «Иваново-Кохма»

Прокуро Ивановской области проверил ремонт дороги «Иваново-Кохма»

Прокурор Ивановской области взял на личный контроль обращения участников СВО и их семей, а также проверит ход ремонта дороги «Иваново-Кохма», который должен завершиться в октябре.

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