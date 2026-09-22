В Москве женщине удалили зубы, но оставили без имплантов и с кредитом за лечение

Пенсионерке из Москвы удалили зубы, но оставили ее без имплантов и с кредитом за лечение. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала дочь пострадавшей.
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