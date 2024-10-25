Нигерия освободила американского криптодиректора, прекратив дело об отмывании денег

Руководитель криптовалютной компании из США, содержавшийся под стражей в Нигерии последние восемь месяцев, был освобожден после того, как власти страны объявили о прекращении судебного разбирательства по его делу об отмывании денег по медицинским и дипломатическим причинам, пишет The Associated Press.