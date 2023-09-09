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Эрдоган призывает G20 выполнить часть требований России для возобновления «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить часть требований России для возобновления «зерновой сделки», которая позволит наладить поставки зерна из Украины и снизить глобальные цены на продовольствие, пишет Bloomberg.

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