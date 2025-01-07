Глава Минфина США пригрозила Китаю проблемами за помощь России

Министр финансов США Джанет Йеллен во время разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном прямым текстом заявила, что у компаний Китая начнутся проблемы, если Пекин будет предоставлять Москве материальную поддержку в конфликте на Украине.