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Глава Минфина США пригрозила Китаю проблемами за помощь России

Глава Минфина США пригрозила Китаю проблемами за помощь России

Министр финансов США Джанет Йеллен во время разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном прямым текстом заявила, что у компаний Китая начнутся проблемы, если Пекин будет предоставлять Москве материальную поддержку в конфликте на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Седая сука! Не учи другие страны как жить.
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16 час.
Eduard
Эти мигранты Америки обнаглели,у нас сврбодный мир,с кем хотим с тем дружим.Мнение медыхмигрантских сук нас не интересует!
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16 час.
Eduard
Тявкает из-за океана старая шлюха.Ей пора носки вязать,а она все туда же,политика!
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16 час.

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