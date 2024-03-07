Товарооборот между РФ и КНР вырос на 9,3%

По итогам первых двух месяцев 2024 года товарооборот между РФ и КНР составил 37,01 млрд долларов, увеличившись в сравнении с тем же периодом прошлого года на 9,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.