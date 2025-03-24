Дождливая погода 25 марта ожидается в Санкт-Петербурге

Днем температура воздуха поднимется до +8 градусов Во вторник, 25 марта, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет в Северную столицу осадки в виде небольшого, местами умеренного дождя ночью и днем, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».