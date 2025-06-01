Хабиб на финале ЛЧ: отказался жать руку девушке-ведущей, просил Луиса Энрике сказать: «Hala Madrid», нашел «брата»

Еще один герой футбольного вечера в Мюнхене!На исторический для «ПСЖ» финал Лиги чемпионов в Мюнхен отправились многие соотечественники Матвея Сафонова, чтобы поддержать российского вратаря и его команду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии