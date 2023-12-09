Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинских судов

Корабли КНР применили водометы против судов Филиппин около спорной отмели Республика Филиппины обвинила береговую охрану Китайской Народной Республики (КНР) в атаке на ее суда при помощи водометов около спорной отмели Скарборо в Южно-Китайском море.
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