Евросоюз ослабляет санкционное давление на Россию — позиция Литвы

Старший советник литовского президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что в Европейском союзе наблюдается постепенное ослабление решимости вводить новые ограничительные меры против Российской Федерации.
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