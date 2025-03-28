Армия Канады решила купить новейшие вертолеты, но не сейчас

Канада инвестирует $13 млрд в модернизацию военных вертолетов, 27 марта пишет Defense News. Правительство Канады объявило о планах выделить почти $13 млрд (CA18,4 млрд) на приобретение парка новых тактических вертолетов в рамках проекта Next Tactical Aviation Capability Set (nTACS).
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