Депутат Гусев предложил признать Пасху и Троицу официальными праздниками

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками, передает РИА Новости со ссылкой на документ.
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