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Поиски пропавшей 37-летней женщины четвертый день продолжаются в Петербурге

Женщина пропала 6 декабря и до сих не вышла на связь с родными. Ориентировку с 37-летней петербурженкой опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

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