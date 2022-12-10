Поиски пропавшей 37-летней женщины четвертый день продолжаются в Петербурге

Женщина пропала 6 декабря и до сих не вышла на связь с родными. Ориентировку с 37-летней петербурженкой опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
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