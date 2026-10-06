«Мой дом — моя крепость»: как 81-летний композитор потерял московскую квартиру за 50 млн из-за «психотропной жены»

Возраст не спасает от предательства. 81-летний композитор и пианист Игорь Лавров, чьи руки знают ноты величайших произведений, остался без московской квартиры стоимостью около 50 миллионов рублей.
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