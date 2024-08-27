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Воронежские новости

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Следователи завершили расследование по делу пьяной автоледи за рулем

Следователи завершили расследование по делу пьяной автоледи за рулем

В ходе следствия было установлено, что в 3:28 10 июня обвиняемая, находящаяся в нетрезвом состоянии (0,23 мг на один литр выдыхаемого воздуха) за рулем «Хендай Акцент», В двигаясь со стороны Плехановской со скоростью 101,7 км/ч столкнулась с попутно направляющемся автомобилем «Хендай».

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