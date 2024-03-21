Отставной адмирал ВМС США заявил о своей убежденности в существовании инопланетян

Кадры видео под названием GoFast, снятые американскими военными в 2015 году, на которых запечатлен якобы неопознанный летающий объект, ― весомое доказательство, чтобы удостовериться в существовании инопланетной жизни.
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