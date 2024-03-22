Tagesschau: Президент Зеленский устроил истерику в видеообращении к саммиту ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к саммиту лидеров государств-членов Евросоюза, и вел себя очень несдержанно, весьма настойчиво призывая к усилению военной помощи Киеву, сообщает Tagesschau.
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