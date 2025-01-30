Российские военные вечером сбили 17 украинских беспилотников

Российские военные вечером в четверг, 30 января, за два с небольшим часа обезвредили 17 беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории регионов РФ, сообщило Минобороны.
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