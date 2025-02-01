Исторический Йокич, коллапс «Уорриорс» и главная проблема НБА. Обсуждаем итоги первой половины

Половина регулярного сезона позади. А значит, самое время – подвести промежуточные итоги. Мы попросили сделать это ваших любимых экспертов: ● Сергей Абаев, комментатор «Взял мяч» ● Максим Абрамов, медиадиректор Единой лиги ВТБ ● Никита Белоголовцев, автор телеграм-канала и блога «Белый не умеет прыгать» ● Марк Бурчаков, автор подкаста BasketTalk ● Алексей Логунов, комментатор AANBA и автор телеграм-канала «Отряд мужской любви» ● Максим Коршунов, автор подкаста «Какого Herro?» и блога «God Damn It» ● Антон Кузьмичев, руководитель проекта AANBA ● Андрей Панкрашев, комментатор «Взял мяч» и автор проекта «Пик-н-ток» ● Егор Родионов, комментатор «Взял мяч» и автор телеграм-канала о «Сперс» ● Василий «Рахон Р» Троилов, автор легендарных лонгридов ● Игорь Сошников, автор подкаста «сошников» и телеграм-канала ● Павел Хрусталев, автор блога о «Финиксе» и массовой культуре Белоголовцев: Какой-то зашкаливающе исторический уровень величия Николы Йокича, который даже нынешнего Уэстбрука делает вполне себе играбельным и даже эффективным.