Правительство пытается стабилизировать цены на топливо

В России утвердили дополнительные меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизеля на 2% и 3% соответственно, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
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