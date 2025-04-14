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Второй фронт: главные интриги полуфиналов Кубка России

Второй фронт: главные интриги полуфиналов Кубка России

На этой неделе в Кубке России пройдут решающие матчи 1/2 финала в Пути РПЛ и Пути регионов. И если в верхней сетке мы уже узнаем финальную пару, которая поспорит за участие в Суперфинале в «Лужниках» 1 июня, то в нижней сетке перед решающим матчем за трофей нужно будет преодолеть две стадии вместо одной.

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