Второй фронт: главные интриги полуфиналов Кубка России

На этой неделе в Кубке России пройдут решающие матчи 1/2 финала в Пути РПЛ и Пути регионов. И если в верхней сетке мы уже узнаем финальную пару, которая поспорит за участие в Суперфинале в «Лужниках» 1 июня, то в нижней сетке перед решающим матчем за трофей нужно будет преодолеть две стадии вместо одной.