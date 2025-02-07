1-но комнатная квартира ул.Строителей в Мариуполе - 3 800 000 руб

Этаж 1/5 ,высокий цоколь ????неугловая ????32/17 /6 ????Квартира после капитального ремонта ????Продается со встроенной кухней ! ????Документы зарегистрированы в Росреестре ! ????Развитая инфраструктура ,рядом парк ,в шаговой доступности море ,удобная транспортная развязка .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии