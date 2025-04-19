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Назад в будущее: удивительные советские концепты эпохи перестройки

РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЯМИ Активность в создании авангардных, а иногда и фантастических опытных автомобилей, которые позже стали именовать концепт-карами, в СССР всегда совпадала с переменами в общественной и социальной жизни.

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