Назад в будущее: удивительные советские концепты эпохи перестройки

РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЯМИ Активность в создании авангардных, а иногда и фантастических опытных автомобилей, которые позже стали именовать концепт-карами, в СССР всегда совпадала с переменами в общественной и социальной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии