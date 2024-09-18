Ни денег, ни жилья. Депутат Госдумы с Алтая нашла вину мужчин в отказе женщин рожать

Кроме руки и сердца не могут предложить ничего Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина призвала не винить в демографическом кризисе только женщин и упрекать их в желании делать карьеру, пишет "Парламентская газета".
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