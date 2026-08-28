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Более 43% мировой нефти добывается в странах, охваченных конфликтами

Более 43% мировой нефти добывается в странах, охваченных конфликтами Почти половина мировой нефти добывается в государствах, затронутых военными конфликтами в 2026 году, сообщает Reuters.

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