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Регионы России

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Александр Мостовой прокомментировал спорное пенальти в матче Зенит – Факел

Александр Мостовой прокомментировал спорное пенальти в матче Зенит – Факел

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о пенальти, назначенном в матче между «Зенитом» и «Факелом» (1:0) после столкновения Даниила Кондакова с Равилем Нетфуллиным.

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