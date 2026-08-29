Александр Мостовой прокомментировал спорное пенальти в матче Зенит – Факел

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о пенальти, назначенном в матче между «Зенитом» и «Факелом» (1:0) после столкновения Даниила Кондакова с Равилем Нетфуллиным.
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