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Клишас: необходимы зеркальные правила выдачи виз РФ иностранцам в ответ на дискриминацию

Клишас: необходимы зеркальные правила выдачи виз РФ иностранцам в ответ на дискриминацию

Глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что необходимо вводить зеркальные - вплоть до невыполнимых - правила выдачи российских виз иностранцам, чтобы защитить россиян от открытой дискриминации.

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