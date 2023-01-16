Клишас: необходимы зеркальные правила выдачи виз РФ иностранцам в ответ на дискриминацию

Глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что необходимо вводить зеркальные - вплоть до невыполнимых - правила выдачи российских виз иностранцам, чтобы защитить россиян от открытой дискриминации.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что необходимо вводить зеркальные - вплоть до невыполнимых - правила выдачи российских виз иностранцам, чтобы защитить россиян от открытой дискриминации.
Свежие комментарии