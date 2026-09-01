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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Военные грузы не дошли до фронта: что разнесли российские дроны под Одессой?

Военные грузы не дошли до фронта: что разнесли российские дроны под Одессой?

ВС РФ поразили логистический центр ВСУ в Одесской области 1 сентябряРоссийские войска нанесли удары по объектам украинской логистики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

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