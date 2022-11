Принц Гарри, герцог Сассекский во время пресс-конференции Invictus Games Dusseldorf 2023 - One Year To Go 06 сентября 2022 года в Дюссельдорфе, Германия Принцу Гарри мало того, что его отец включил его в список регентов, способных заменять монарха во время его отсутствия или болезни — очередную выходку герцогов Сассекских сегодня обсуждают все британские таблоиды.