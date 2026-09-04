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Глоба дал прогноз на выходные, 5 и 6 сентября: в субботу — никаких магазинов, а в воскресенье — чехорда

Глоба дал прогноз на выходные, 5 и 6 сентября: в субботу — никаких магазинов, а в воскресенье — чехорда

Астролог рассказал, как провести уикенд без проблем. Астрология 123RF/legion-media.ruПредстоящие выходные, 5 и 6 сентября, пройдут под знаком контрастов: суббота принесет долгожданное умиротворение, а воскресенье заставит проявить гибкость.

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